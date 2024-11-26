Польские эксперты нашли тротил на месте подрыва «Северных потоков»
Анализ воды и взвеси со дна Балтийского моря в районе, где были взорваны «Северные потоки» показал наличие следов тротила. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
По её данным, спецы из варшавской Военной технической академии провели анализ воды, взятой неподалёку от повреждения газопроводов, и взвеси с морского дна, которая осела после взрыва. Следов химоружия, которые в Балтийском море часто можно встретить ещё со времён Второй мировой, обнаружено не было, однако внимание экспертов привлекли частицы тротила в трёх образцах пробы.
Напомним, что оба «Северных потока» подорвали 26 сентября 2022 года. Лишь спустя два года немецкая Генпрокуратура в ходе своего блистательного расследования сумела выявить подозреваемого — 44-летнего дайвера из Киева Владимира Журавлёва. Президент РФ Владимир Путин, однако, уверен в причастности США, поскольку они являются одной из немногих стран, располагающих средствами для такой масштабной диверсии.
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