Польские эксперты нашли тротил на месте подрыва «Северных потоков»

Анализ воды и взвеси со дна Балтийского моря в районе, где были взорваны «Северные потоки» показал наличие следов тротила. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По её данным, спецы из варшавской Военной технической академии провели анализ воды, взятой неподалёку от повреждения газопроводов, и взвеси с морского дна, которая осела после взрыва. Следов химоружия, которые в Балтийском море часто можно встретить ещё со времён Второй мировой, обнаружено не было, однако внимание экспертов привлекли частицы тротила в трёх образцах пробы.