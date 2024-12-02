«Орешник» (ракета)
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1 декабря, 21:08

На участке нефтепровода «Дружба» в Польше произошла утечка

На территории Польши в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода «Дружба», сообщает Государственная пожарная служба республики. Согласно информации спасателей, в связи с аварией угрозы взрыва или возгорания нет.

В результате инцидента затруднено движение на автостраде № 92. Пожарные уточнили, что с польским оператором «Дружбы», компанией PERN, был установлен контакт, и он принял меры по безопасности, отключив одну из насосных станций.

Властями было отмечено, что утечка не представляет угрозы для жителей, и ситуация находится под контролем.

Россия готова помочь Сербии в постройке нефтепровода к «Дружбе» через Венгрию
Россия готова помочь Сербии в постройке нефтепровода к «Дружбе» через Венгрию

А в сентябре Life.ru рассказывал о возгорании трубопровода на Гаршинском месторождении в Орегбургской области. В результате происшествия погибли два человека.

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Артём Гапоненко
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