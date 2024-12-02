На участке нефтепровода «Дружба» в Польше произошла утечка

На территории Польши в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода «Дружба», сообщает Государственная пожарная служба республики. Согласно информации спасателей, в связи с аварией угрозы взрыва или возгорания нет.

В результате инцидента затруднено движение на автостраде № 92. Пожарные уточнили, что с польским оператором «Дружбы», компанией PERN, был установлен контакт, и он принял меры по безопасности, отключив одну из насосных станций.

Властями было отмечено, что утечка не представляет угрозы для жителей, и ситуация находится под контролем.