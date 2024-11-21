Россия готова помочь Сербии в постройке нефтепровода к «Дружбе» через Венгрию

Российская сторона готова оказать содействие Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе». Об этом заявил журналистам вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда в кулуарах заседания межправительственного комитета двух стран по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Они предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на «Дружбу». Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объёмы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления», — отметил Каланда.

Он добавил, что Россия готова содействовать строительству. Также министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что страны уже договорились создать совместную нефтетранспортную инфраструктуру на территории Сербии. К такому результату привёл долгий процесс переговоров.