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31 октября, 07:14

Казахстан хочет нарастить экспорт нефти в Германию

Казахстан заявил о готовности нарастить поставки нефти в Германию по «Дружбе»

Астана готова увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Окончательные объёмы будут определены после заявок на топливо от завода в немецком городе Шведт, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

«Во многом это будет зависеть от заявок непосредственно самого завода Шведт в Германии и от того, насколько мы сможем обеспечить транзит через территорию РФ. В целом мы готовы увеличить с казахстанской стороны эти объёмы, есть поставщики, которые заинтересованы в поставках нефти в данном направлении», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о возможном увеличении поставок чёрного золота в Германию.

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Напомним, что за весь 2024 год Казахстан планировал передать Германии свыше одного миллиона тонн нефти. В 2023 году поставку осуществили через транспортные системы «Казтрансойл» и «Транснефть». С января по май Астана отправила Берлину порядка 500 тысяч тонн.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Наталья Афонина
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