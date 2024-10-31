Казахстан хочет нарастить экспорт нефти в Германию
Казахстан заявил о готовности нарастить поставки нефти в Германию по «Дружбе»
Астана готова увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Окончательные объёмы будут определены после заявок на топливо от завода в немецком городе Шведт, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«Во многом это будет зависеть от заявок непосредственно самого завода Шведт в Германии и от того, насколько мы сможем обеспечить транзит через территорию РФ. В целом мы готовы увеличить с казахстанской стороны эти объёмы, есть поставщики, которые заинтересованы в поставках нефти в данном направлении», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о возможном увеличении поставок чёрного золота в Германию.
Напомним, что за весь 2024 год Казахстан планировал передать Германии свыше одного миллиона тонн нефти. В 2023 году поставку осуществили через транспортные системы «Казтрансойл» и «Транснефть». С января по май Астана отправила Берлину порядка 500 тысяч тонн.
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