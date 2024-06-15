Назван объём нефти, который Казахстан направит в Германию до конца года
"Казмунайгаз": Поставки нефти из Казахстана в ФРГ за год превысят 1 млн тонн
Казахстан поставит в Германию свыше одного миллиона тонн нефти до конца 2024 года. Об этом говорится на сайте компании "Казмунайгаз" по итогам встречи председателя правления Асхата Хасенова с гендиром Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили в Астане.
Там уточнили, что в 2023 году нефть с Карачаганака в объёме порядка одного миллиона тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "Казтрансойла" и "Транснефти".
"За пять месяцев 2024 года фактический объём поставок составил порядка 500 тысяч тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объёме более 1 млн тонн", — говорится в публикации компании.
А ранее Life.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин в очередной раз продлил запрет на поставки нефти из РФ по установленному Западом потолку цен. Решение было принято в качестве российского ответа на западные ограничения и продлится до 31 декабря 2024 года.
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