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15 июня, 08:42

Назван объём нефти, который Казахстан направит в Германию до конца года

"Казмунайгаз": Поставки нефти из Казахстана в ФРГ за год превысят 1 млн тонн

Казахстан поставит в Германию свыше одного миллиона тонн нефти до конца 2024 года. Об этом говорится на сайте компании "Казмунайгаз" по итогам встречи председателя правления Асхата Хасенова с гендиром Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили в Астане.

Там уточнили, что в 2023 году нефть с Карачаганака в объёме порядка одного миллиона тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "Казтрансойла" и "Транснефти".

"За пять месяцев 2024 года фактический объём поставок составил порядка 500 тысяч тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объёме более 1 млн тонн", говорится в публикации компании.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин в очередной раз продлил запрет на поставки нефти из РФ по установленному Западом потолку цен. Решение было принято в качестве российского ответа на западные ограничения и продлится до 31 декабря 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Юрий Лысенко
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