Назван объём нефти, который Казахстан направит в Германию до конца года

Казахстан поставит в Германию свыше одного миллиона тонн нефти до конца 2024 года. Об этом говорится на сайте компании "Казмунайгаз" по итогам встречи председателя правления Асхата Хасенова с гендиром Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили в Астане.

Там уточнили, что в 2023 году нефть с Карачаганака в объёме порядка одного миллиона тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "Казтрансойла" и "Транснефти".

"За пять месяцев 2024 года фактический объём поставок составил порядка 500 тысяч тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объёме более 1 млн тонн", — говорится в публикации компании.