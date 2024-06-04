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4 июня, 02:51

Нефть Brent подешевела до $79 за баррель на лондонской бирже впервые с 7 февраля

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures претерпела очередное снижение, достигнув отметки 79 долларов за баррель 3 июня в 17:05 по московскому времени. На таком уровне этот сорт энергоресурса в последний раз торговался 7 февраля.

В рамках торгов фьючерсы Brent с поставкой в августе подешевели на 2,55%. Аналогично на колебания рынка отреагировала и стоимость нефти марки WTI. Цена на неё снизилась на 3,18%, до 74,5 доллара за баррель.

Нефть Brent опускалась ниже $81 за баррель впервые с 15 февраля 2024 года
Нефть Brent опускалась ниже $81 за баррель впервые с 15 февраля 2024 года

Между тем 2 июня Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК+) продлила текущие квоты о сокращении добычи чёрного золота. В Кремле уверены, что это решение обеспечит стабильность на глобальных энергетических рынках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Илья Пушкарев
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