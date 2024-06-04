Нефть Brent подешевела до $79 за баррель на лондонской бирже впервые с 7 февраля

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures претерпела очередное снижение, достигнув отметки 79 долларов за баррель 3 июня в 17:05 по московскому времени. На таком уровне этот сорт энергоресурса в последний раз торговался 7 февраля.

В рамках торгов фьючерсы Brent с поставкой в августе подешевели на 2,55%. Аналогично на колебания рынка отреагировала и стоимость нефти марки WTI. Цена на неё снизилась на 3,18%, до 74,5 доллара за баррель.