Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 15:09

Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти на 2025 год

Страны ОПЕК+ продлили текущие квоты о сокращении добычи нефти до конца 2025 года

Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК+) продлила действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2025 года. Об этом указано в коммюнике по итогам заседания глав организации.

"Сохранить уровень общей добычи нефти для стран – участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года", — указано в документе.

Уточняется, что изменения коснутся только Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Для этой страны предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 тысяч баррелей, до 3,519 млн в сутки. Таким образом, с учётом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы (Африка) общий предельный уровень добычи ОПЕК+ составит 39,725 миллиона баррелей в сутки.

В документе отмечается, что изменение будет постепенным — начнётся в январе 2025 года и продолжится до сентября. Кроме того, страны ОПЕК+ продлили период оценки добывающих мощностей (на основе данных трёх независимых источников) до конца ноября 2025 года.

Нефтегазовые доходы России с начала года выросли на 82%
Нефтегазовые доходы России с начала года выросли на 82%

Напомним, в марте этого года вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал сокращение добычи нефти в России на 471 тысячу баррелей в сутки. Эти меры являются дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, анонсированному Москвой в апреле 2023 года до декабря 2024-го. Новак добавил, что в дальнейшем прежние объёмы будут восстановлены в зависимости от условий рынка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров