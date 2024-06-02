Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти на 2025 год
Страны ОПЕК+ продлили текущие квоты о сокращении добычи нефти до конца 2025 года
Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК+) продлила действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2025 года. Об этом указано в коммюнике по итогам заседания глав организации.
"Сохранить уровень общей добычи нефти для стран – участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года", — указано в документе.
Уточняется, что изменения коснутся только Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Для этой страны предлагается увеличить предельный уровень добычи на 300 тысяч баррелей, до 3,519 млн в сутки. Таким образом, с учётом увеличения квоты ОАЭ и ухода из альянса Анголы (Африка) общий предельный уровень добычи ОПЕК+ составит 39,725 миллиона баррелей в сутки.
В документе отмечается, что изменение будет постепенным — начнётся в январе 2025 года и продолжится до сентября. Кроме того, страны ОПЕК+ продлили период оценки добывающих мощностей (на основе данных трёх независимых источников) до конца ноября 2025 года.
Напомним, в марте этого года вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал сокращение добычи нефти в России на 471 тысячу баррелей в сутки. Эти меры являются дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, анонсированному Москвой в апреле 2023 года до декабря 2024-го. Новак добавил, что в дальнейшем прежние объёмы будут восстановлены в зависимости от условий рынка.
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