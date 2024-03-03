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3 марта, 16:09

Россия объявила о сокращении добычи и экспорта нефти во II квартале 2024 года

Новак анонсировал сокращение добычи российской нефти на 471 тысячу б/с

Россия приняла решение сократить добычу и поставки нефти во втором квартале 2024 года на 471 тысячу баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами – участницами ОПЕК+", — приводит его слова пресс-служба российского кабмина.

Так, в апреле сокращение добычи чёрного золота составит 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — 121 тысячу баррелей в сутки. В мае снижение добычи составит 400 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — 71 тысячу баррелей в день. В июне добычу уменьшат до 471 тысячи баррелей в сутки. Впоследствии, по словам Новака, эти дополнительные объёмы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от текущих условий рынка. Вице-премьер также подчеркнул, что эти меры являются дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, анонсированному Москвой в апреле 2023 года до декабря 2024-го.

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Ранее Life.ru сообщал, с января 2024 года к ОПЕК+ присоединилась Бразилия, но без установленной квоты на добычу нефти. Следующее заседание организации состоится 1 июня 2024 года.

Обложка ©

Unsplash / Mihai

Наталья Исакова
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