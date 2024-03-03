Россия объявила о сокращении добычи и экспорта нефти во II квартале 2024 года

Так, в апреле сокращение добычи чёрного золота составит 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — 121 тысячу баррелей в сутки. В мае снижение добычи составит 400 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — 71 тысячу баррелей в день. В июне добычу уменьшат до 471 тысячи баррелей в сутки. Впоследствии, по словам Новака, эти дополнительные объёмы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от текущих условий рынка. Вице-премьер также подчеркнул, что эти меры являются дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, анонсированному Москвой в апреле 2023 года до декабря 2024-го.