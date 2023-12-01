Стал известен новый член ОПЕК+

С января 2024 года к ОПЕК+ присоединится Бразилия. Об этом организация стран – экспортёров нефти сообщила по итогам онлайн-совещания, состоявшегося в четверг, 30 ноября.

А ранее сообщалось, что России удалось восстановить лидерские позиции по экспорту нефти в Китайскую Народную Республику и Индию. Так, в сентябре доля России в нефтяном экспорте в КНР составила 19%, а в Индию — 36%. При этом в плане поставок в Китай РФ опередила Саудовскую Аравию и Малайзию.