Стал известен новый член ОПЕК+
Бразилия присоединится к ОПЕК+ в 2024 году
С января 2024 года к ОПЕК+ присоединится Бразилия. Об этом организация стран – экспортёров нефти сообщила по итогам онлайн-совещания, состоявшегося в четверг, 30 ноября.
Республика, активно наращивающая добычу чёрного золота, станет 24-м членом альянса. Во вчерашней встрече принимал участие министр горнорудной промышленности и энергетики страны Александр Сильвейра.
А ранее сообщалось, что России удалось восстановить лидерские позиции по экспорту нефти в Китайскую Народную Республику и Индию. Так, в сентябре доля России в нефтяном экспорте в КНР составила 19%, а в Индию — 36%. При этом в плане поставок в Китай РФ опередила Саудовскую Аравию и Малайзию.
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