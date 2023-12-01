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1 декабря, 00:45

Стал известен новый член ОПЕК+

Бразилия присоединится к ОПЕК+ в 2024 году

С января 2024 года к ОПЕК+ присоединится Бразилия. Об этом организация стран – экспортёров нефти сообщила по итогам онлайн-совещания, состоявшегося в четверг, 30 ноября.

Республика, активно наращивающая добычу чёрного золота, станет 24-м членом альянса. Во вчерашней встрече принимал участие министр горнорудной промышленности и энергетики страны Александр Сильвейра.

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А ранее сообщалось, что России удалось восстановить лидерские позиции по экспорту нефти в Китайскую Народную Республику и Индию. Так, в сентябре доля России в нефтяном экспорте в КНР составила 19%, а в Индию — 36%. При этом в плане поставок в Китай РФ опередила Саудовскую Аравию и Малайзию.

Обложка ©

Unsplash / Mateus Campos Felipe

Лариса Сафронова
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