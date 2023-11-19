Ещё одна страна поддержала идею ОПЕК, которая может остановить "геноцид" Израиля в Газе

Венесуэла готова поддержать любые меры ОПЕК, направленные на то, чтобы наконец урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и привести Израиль и Палестину к мирным переговорам. Об этом заявил глава МИД южноамериканской страны Иван Хиль Пинто.

Говоря о призывах к нефтяному эмбарго против израильтян, дипломат отметил, что Каракас пока не наблюдал никаких обсуждений, несмотря на то что они проводились между арабскими странами. По его словам, Венесуэла не экспортирует нефть в Израиль и не имеет никаких дипломатических отношений с еврейским государством, однако готова оказать поддержку.

"Мы поддержим любую меру, которая будет принята в ОПЕК, направленную на урегулирование ситуации, на то, чтобы был установлен диалог между сторонами", — приводит его слова РИА "Новости".

По мнению министра, всё, что сейчас происходит в Палестине, — это преступление и явное нарушение всех международных соглашений в области гуманитарного права. Он подчеркнул, что Израиль занимается настоящим геноцидом, поэтому власти Венесуэлы призывают к прекращению огня без всяких условий, а также допуску гуманитарной помощи.