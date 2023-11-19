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19 ноября, 04:13

Президент Колумбии Петро упрекнул Израиль в варварстве за удары по детям в Газе

Боевые действия на Ближнем Востоке являются парадоксальными, так как в рамках конфликта Израиль учинил геноцид целого народа, несмотря на свои частые заявления о демократии. Так о ситуации в регионе высказался президент Колумбии Густаво Петро, посетивший Венесуэлу.

Комментируя частые удары ЦАХАЛ по мирному населению Газы, глава государства назвал происходящее настоящим варварством. По словам Петро, его позицию разделяет и большая часть других колумбийских политиков, а также местная пресса.

"Сегодня мы видим, как в Палестине бросают бомбы на детей. Когда я сказал — послушайте, остановите геноцид в Палестине, меня почти отстранили от власти", ― возмутился президент, выступая на книжной ярмарке в Каракасе.

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А тем временем стали известны подробности удара Армии обороны Израиля по двум школам в Газе. Жертвами обстрела стали более 200 человек. В ООН уточнили, что погибло много женщин и детей.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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