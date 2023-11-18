"Женщины и дети": ООН раскрыла ужасающие подробности удара Израиля по школам в Газе

Жертвами ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по двум школам в секторе Газа стали множество женщин и детей. О последствиях очередной бомбардировки палестинского анклава со стороны ЦАХАЛ рассказали в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы "Аль-Фахура" и "Таль Аль-Заатар" в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены", — призвала в Сети региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку Адель Ходр.

По словам представителя фонда, выбор школ и приютов в качестве целей для атаки недопустим. В завершение Ходр призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке как можно скорее остановить кровопролитие.