"Женщины и дети": ООН раскрыла ужасающие подробности удара Израиля по школам в Газе
ООН назвала ужасающими удары ЦАХАЛ по школам в Газе, где погибло много детей
Жертвами ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по двум школам в секторе Газа стали множество женщин и детей. О последствиях очередной бомбардировки палестинского анклава со стороны ЦАХАЛ рассказали в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
"Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы "Аль-Фахура" и "Таль Аль-Заатар" в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены", — призвала в Сети региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку Адель Ходр.
По словам представителя фонда, выбор школ и приютов в качестве целей для атаки недопустим. В завершение Ходр призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке как можно скорее остановить кровопролитие.
Уничтоженная ударом ЦАХАЛ школа контролировалась Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, заявил ранее телеканал Al Arabiya. В момент атаки там находились лишь гражданские, которые решили укрыться от боёв под крышей образовательного учреждения. В Al Jazeera уточнили, что жертвами бомбардировки стали не менее 200 человек.
ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH