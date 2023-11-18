Не менее 200 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по школе в секторе Газа
Al Arabiya: ЦАХАЛ нанесла смертоносный удар по школе с беженцами в Газе
Армия обороны Израиля нанесла очередной удар по сектору Газа и на этот раз атаковала школу, подконтрольную Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его данным, удар был нанесён вблизи школы "Аль-Фахура" в Джебалии. Убежище в учреждении нашли множество мирных жителей, которые приняли нелёгкое решение покинуть свои дома после начала боевых столкновений израильской армии с палестинской и бомбардировок ЦАХАЛ.
Люди укрылись в школе, думая, что там безопасно, однако в результате многие из них погибли. По информации телеканала Al Jazeera, речь идёт о не менее чем 200 жертвах.
А ранее Лайф рассказывал об обстановке вокруг больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, которая ещё с 11 ноября находится в окружении израильских военных. ЦАХАЛ уверена, что там прячутся бойцы палестинского движения ХАМАС. В итоге медицинское учреждение оказалось полностью отрезано от внешнего мира, из-за действий Армии обороны Израиля умирают пациенты, многие находятся на волоске от смерти. Недавно стало известно, что находящимся внутри людям дали всего один час, чтобы успеть эвакуироваться, однако в ЦАХАЛ эту информацию опровергли.
ТАСС / Zuma