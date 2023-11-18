Не менее 200 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по школе в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла очередной удар по сектору Газа и на этот раз атаковала школу, подконтрольную Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, удар был нанесён вблизи школы "Аль-Фахура" в Джебалии. Убежище в учреждении нашли множество мирных жителей, которые приняли нелёгкое решение покинуть свои дома после начала боевых столкновений израильской армии с палестинской и бомбардировок ЦАХАЛ.