В ЦАХАЛ заявили, что не просили людей в больнице "Аш-Шифа" эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не требовала от персонала и пациентов больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа эвакуироваться, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Подчёркивается, что там "фактически предлагали помощь" со своей стороны в ответ на любой запрос о медицинской эвакуации.
"Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться... По просьбе директора больницы "Аш-Шифа" ЦАХАЛ согласилась оказать помощь в эвакуации. Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворила просьбу директора больницы "Аш-Шифа" предоставить возможность очередной группе жителей Газы, находящихся в больнице и желающих эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту", — говорится в опубликованном сообщении.
В пресс-службе добавили, что ночью ЦАХАЛ предоставила больнице продовольствие, воду и гуманитарную помощь.
Напомним, с 11 ноября больница "Аш-Шифа" в секторе Газа находится в окружении ЦАХАЛ. Утверждается, что там прячутся бойцы палестинского движения ХАМАС. На данный момент медицинское учреждение полностью отрезано от внешнего мира. По словам директора больницы, все пациенты реанимации умерли из-за действий израильских военных. Как ранее сообщил телеканал Al Jazeera, ЦАХАЛ дала находящимся внутри людям один час на эвакуацию.
Abed Rahim Khatib / dpa / picture-alliance / TASS