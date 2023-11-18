В ЦАХАЛ заявили, что не просили людей в больнице "Аш-Шифа" эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не требовала от персонала и пациентов больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа эвакуироваться, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Подчёркивается, что там "фактически предлагали помощь" со своей стороны в ответ на любой запрос о медицинской эвакуации.

"Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться... По просьбе директора больницы "Аш-Шифа" ЦАХАЛ согласилась оказать помощь в эвакуации. Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворила просьбу директора больницы "Аш-Шифа" предоставить возможность очередной группе жителей Газы, находящихся в больнице и желающих эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту", — говорится в опубликованном сообщении.