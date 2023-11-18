Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 10:53

В ЦАХАЛ заявили, что не просили людей в больнице "Аш-Шифа" эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не требовала от персонала и пациентов больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа эвакуироваться, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Подчёркивается, что там "фактически предлагали помощь" со своей стороны в ответ на любой запрос о медицинской эвакуации.

"Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться... По просьбе директора больницы "Аш-Шифа" ЦАХАЛ согласилась оказать помощь в эвакуации. Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворила просьбу директора больницы "Аш-Шифа" предоставить возможность очередной группе жителей Газы, находящихся в больнице и желающих эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту", — говорится в опубликованном сообщении.

В пресс-службе добавили, что ночью ЦАХАЛ предоставила больнице продовольствие, воду и гуманитарную помощь.

В Газе рядом с больницей "Аш-Шифа" нашли тело ещё одной заложницы

В Газе рядом с больницей "Аш-Шифа" нашли тело ещё одной заложницы

Напомним, с 11 ноября больница "Аш-Шифа" в секторе Газа находится в окружении ЦАХАЛ. Утверждается, что там прячутся бойцы палестинского движения ХАМАС. На данный момент медицинское учреждение полностью отрезано от внешнего мира. По словам директора больницы, все пациенты реанимации умерли из-за действий израильских военных. Как ранее сообщил телеканал Al Jazeera, ЦАХАЛ дала находящимся внутри людям один час на эвакуацию.

Обложка ©

Abed Rahim Khatib / dpa / picture-alliance / TASS

Матвей Константинов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров