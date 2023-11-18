Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа. В сообщении ведомства также есть информация об использовании дополнительных сил в операциях в других районах анклава.

"Южное командование продолжает расширять боевые действия в дополнительных районах сектора Газа и провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия с целью нанесения ударов по террористам и инфраструктуре ХАМАС", — говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.