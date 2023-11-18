ЦАХАЛ заявила о расширении военных действий в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа. В сообщении ведомства также есть информация об использовании дополнительных сил в операциях в других районах анклава.
"Южное командование продолжает расширять боевые действия в дополнительных районах сектора Газа и провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия с целью нанесения ударов по террористам и инфраструктуре ХАМАС", — говорится в заявлении ЦАХАЛ в телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что вблизи города Джабалия работают военные 162-й дивизии. Также там уточнили, что в этих окрестностях находится центр командования и контроля бригады северной Газы, а также одна из наиболее опасных группировок, в которой участвуют четыре батальона ХАМАС.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого на территорию государства проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / AP / Israel Defense Forces