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21 декабря, 14:15

Ангола вышла из ОПЕК

Ангола объявила о выходе из ОПЕК — объединения стран – экспортёров нефти. Причиной такого решения властей страны стало недовольство снижением квоты на добычу нефти в 2024 году.

Решение было принято на заседании совета министров под председательством президента Жуана Лоренсу, сообщает Angola Press News Agency. Ангола была в ОПЕК с 2007 года.

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Таким образом, в ОПЕК останется 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Также существует формат ОПЕК+, куда входят ещё 10 стран-лидеров по экспорту нефти, в том числе Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан. При этом как раз к формату ОПЕК+ в новом году присоединится ещё одна страна — Бразилия.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Александра Вишнякова
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