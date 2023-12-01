Песков: Россия заинтересована продолжать работу в формате ОПЕК+
Россия заинтересована в том, чтобы продолжать работу в формате ОПЕК+, в том числе после вступления Бразилии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате. Что она и делает", — сказал он журналистам, комментируя итоги очередной министерской встречи организации.
А говоря о членстве Бразилии в ОПЕК+, пресс-секретарь российского президента отметил, что организация продолжает работу и делает вклад в дело стабилизации энергетических рынков, а также в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне.
Как уже рассказывал Лайф, недавно стало известно о новом члене ОПЕК+. С 1 января 2024 года к организации стран – экспортёров нефти присоединится Бразилия. Республика, которая активно наращивает добычу чёрного золота, станет 24-м членом альянса.
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