Нефтегазовые доходы России с начала года выросли на 82%

Нефтегазовые доходы российского бюджета с января по апрель 2024 года выросли на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более четырёх триллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

"Нефтегазовые доходы составили 4157 миллиардов рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2%), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть за IV квартал 2023 года", — говорится в сообщении ведомства.

В Минфине отметили, что в апреле нефтегазовые доходы федерального бюджета третий месяц подряд превзошли базовый уровень. С 2024 года он определяется из цены отсечения нефти в размере 60 долларов за баррель — это потолок, установленный странами Запада в ответ на российскую спецоперацию (СВО) на Украине. При этом ненефтегазовые доходы бюджета РФ за четыре месяца 2023 года выросли на 36,8%, до 7,5 триллиона рублей.