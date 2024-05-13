Нефтегазовые доходы России с начала года выросли на 82%
Минфин: Нефтегазовые доходы бюджета России за четыре месяца выросли на 82%
Нефтегазовые доходы российского бюджета с января по апрель 2024 года выросли на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более четырёх триллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.
"Нефтегазовые доходы составили 4157 миллиардов рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2%), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть за IV квартал 2023 года", — говорится в сообщении ведомства.
В Минфине отметили, что в апреле нефтегазовые доходы федерального бюджета третий месяц подряд превзошли базовый уровень. С 2024 года он определяется из цены отсечения нефти в размере 60 долларов за баррель — это потолок, установленный странами Запада в ответ на российскую спецоперацию (СВО) на Украине. При этом ненефтегазовые доходы бюджета РФ за четыре месяца 2023 года выросли на 36,8%, до 7,5 триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Британия продолжает обходить собственные санкции и закупает российскую нефть через третьи страны. Речь идёт о переработанном чёрном золоте, которое поступает в Соединённое Королевство через Индию, Китай и Турцию.
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