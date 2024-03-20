В случае "победы" Киева США в качестве благодарности получат российские природные ресурсы, включая нефть, газ и алмазы. Об этом помечтал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Если мы победим, вам вернут деньги российской нефтью, газом, алмазами и мехами. Если мы проиграем, не будет вопроса о деньгах — это станет вопросом о том, как Запад может выжить", — приводит газета Politico слова экс-чиновника.

Также газета пишет, что в Киеве оскорбились из-за идеи республиканцев начать выдавать американскую помощь Украине в кредит. С соответствующей идеей ранее выступил сенатор Линдси Грэм*. Он также призвал Незалежную мобилизовать граждан младше 25 лет.

А накануне стало известно, что совет Евросоюза принял постановление, которое позволит создать легальную базу для использования прибыли от замороженных активов РФ для восстановления Украины. Деньги сначала направят в бюджет ЕС, а затем Киеву — на восстановление и реконструкцию.