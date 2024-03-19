Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* резко раскритиковал мобилизацию на Украине, заявив о необходимости повысить численность ВСУ. Для этого на фронт нужно отправлять мужчин всех возрастов, а не только достигших 27 лет, приводит его слова Washington Post.

Член Верхней палаты американского парламента отметил, что граждане Незалежной обязаны защищать свою страну вне зависимости от того, какую помощь Киеву оказывает США. По мнению Грэма*, Верховная рада должна как можно скорее ужесточить правила призыва новобранцев.

"Я надеюсь, что те, кто годится для службы в украинской армии, пойдут [в неё]. Не могу поверить, что она с 27 [лет]… Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет", — возмутился сенатор в ходе визита в Киев 18 марта.