Россия заработала на продаже нефти в Британию в 2023 году более $2,7 млрд

Британия продолжает обходить собственные санкции и закупает российскую нефть через третьи страны. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на правительственные данные.

Речь идёт о переработанной российской нефти, поступающей через Индию, Китай и Турцию. Так, если в 2021 году в Соединённое Королевство ввезли чёрного золота на 434,2 миллиона фунтов стерлингов, то в 2023 году эта сумма уже составляла 2,2 миллиарда (более 2,7 млрд долларов). Как утверждается, каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российского сырья.