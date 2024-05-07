Россия заработала на продаже нефти в Британию в 2023 году более $2,7 млрд
The Guardian: В 2023 году Британия заплатила за российскую нефть $2,7 миллиарда
Британия продолжает обходить собственные санкции и закупает российскую нефть через третьи страны. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на правительственные данные.
Речь идёт о переработанной российской нефти, поступающей через Индию, Китай и Турцию. Так, если в 2021 году в Соединённое Королевство ввезли чёрного золота на 434,2 миллиона фунтов стерлингов, то в 2023 году эта сумма уже составляла 2,2 миллиарда (более 2,7 млрд долларов). Как утверждается, каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российского сырья.
К слову, Лондон запретил импорт российской нефти ещё в декабре 2022 года. Однако сырьё перестаёт считаться российским, если оно перерабатывается в другой стране, что в свою очередь и даёт возможность странам Запада обойти собственные же запреты.
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