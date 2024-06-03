В Кремле оценили решение ОПЕК+ по добыче нефти до конца 2025 года

"Мы активно принимаем участие в этом диалоге. Мы занимаем очень ответственную позицию. Мы ценим наше взаимодействие с партнёрами по этому диалогу. Разумеется, все решения, которые принимаются, — это продукт консенсуса, общих договорённостей. Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договорённости, которые способствуют стабилизации, предсказуемости мировых энергорынков", — заявил он.