В Кремле оценили решение ОПЕК+ по добыче нефти до конца 2025 года
Песков: Решения ОПЕК+ достигаются консенсусом и обеспечивают стабильность рынка
Решения, которые принимает организация ОПЕК+, достигаются путём поиска консенсуса и преследуют цель обеспечить стабильность на глобальных энергетических рынках. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы активно принимаем участие в этом диалоге. Мы занимаем очень ответственную позицию. Мы ценим наше взаимодействие с партнёрами по этому диалогу. Разумеется, все решения, которые принимаются, — это продукт консенсуса, общих договорённостей. Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договорённости, которые способствуют стабилизации, предсказуемости мировых энергорынков", — заявил он.
Напомним, что накануне ОПЕК+ пролонгировала действие договора о сокращении нефтедобычи до конца 2025 года. Соглашение означает, что все страны, которые входят в организацию, а также не представленные в ней государства, сохранят текущий уровень добычи чёрного золота. Исключением станут только Объединённые Арабские Эмираты, чей лимит добычи повысили на 300 тысяч баррелей.
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