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29 мая, 05:06

Берлин и Прага потребовали у ЕС придумать, чем заменить нефть и газ из РФ

Bloomberg: ФРГ и Чехия попросили ЕС создать группу для отказа от газа из России

Германия и Чехия высказались в пользу создания рабочей группы, которая бы сумела определить механизм поэтапного отказа от газа из России, включая СПГ, нефть и ядерное топливо, пишет Bloomberg. По данным агентства, сокращение должно коснуться оставшихся 20% поставок.

"Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России", — указано в обращении, направленном министром экономики Германии Робертом Хабеком и министром торговли Чехии Юзефом Сикелой министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен, — сейчас эта страна председательствует в ЕС.

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Напомним, 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на нефть из России. Европа официально перестала импортировать поставляемую морем российскую нефть. Остались только трубопроводные поставки.

Обложка ©

Unsplash / Zbynek Burival

Анатолий Симоненко
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