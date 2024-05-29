Берлин и Прага потребовали у ЕС придумать, чем заменить нефть и газ из РФ

Германия и Чехия высказались в пользу создания рабочей группы, которая бы сумела определить механизм поэтапного отказа от газа из России, включая СПГ, нефть и ядерное топливо, пишет Bloomberg. По данным агентства, сокращение должно коснуться оставшихся 20% поставок.

"Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России", — указано в обращении, направленном министром экономики Германии Робертом Хабеком и министром торговли Чехии Юзефом Сикелой министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен, — сейчас эта страна председательствует в ЕС.