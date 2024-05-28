США пригрозили России введением тотального эмбарго

США могут ввести торговое эмбарго в отношении всех российских товаров. Об этом сообщил заместитель помощника американского президента по вопросам нацбезопасности Далип Сингх, выступая в вашингтонском Институте Брукингса.

"Если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком под военные нужды, то мы в итоге дойдём до точки, в которой де-факто окажемся в ситуации торгового эмбарго", — прогнозирует он.