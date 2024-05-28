США пригрозили России введением тотального эмбарго
Советник Сингх: США могут в конечном счёте ввести торговое эмбарго против России
США могут ввести торговое эмбарго в отношении всех российских товаров. Об этом сообщил заместитель помощника американского президента по вопросам нацбезопасности Далип Сингх, выступая в вашингтонском Институте Брукингса.
"Если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком под военные нужды, то мы в итоге дойдём до точки, в которой де-факто окажемся в ситуации торгового эмбарго", — прогнозирует он.
Ранее США пригрозили ужесточением санкций против работающих в России иностранных банков, которые проводят операции, "содействующие военным целям" Москвы. Кроме того, Вашингтон добивается выделения странами "Большой семёрки" кредита Украине под залог будущих доходов от замороженных активов России. Некоторые государства были против, но изменили позицию под давлением Штатов.
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