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23 мая, 17:58

Нефть Brent опускалась ниже $81 за баррель впервые с 15 февраля 2024 года

Цена за фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле сегодня опускалась на Лондонской бирже ICE ниже 81 доллара за баррель. Такая стоимость чёрного золота наблюдалась впервые с 15 февраля 2024 года, об этом свидетельствуют данные торгов.

Как следует из данных биржи на 20:19 (по московскому времени), цена Brent снижалась на 0,96% и в моменте составляла 80,95 доллара за баррель. При этом к 20:31 мск нефть торговалась на уровне $81,21 (-0,65%). А вот фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле снижался на 0,53% (до 76,73 доллара за баррель).

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А пару месяцев назад впервые с ноября 2023 года нефть марки Brent пробила отметку $87 за баррель. 18 марта фьючерсы показали краткосрочный рост на 1,95%, достигнув отметки 87 долларов за баррель на Лондонской бирже ICE. В прошлый раз энергоресурс торговался на этом уровне 3 ноября 2023 года.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Николь Вербер
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