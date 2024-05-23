Нефть Brent опускалась ниже $81 за баррель впервые с 15 февраля 2024 года

Цена за фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле сегодня опускалась на Лондонской бирже ICE ниже 81 доллара за баррель. Такая стоимость чёрного золота наблюдалась впервые с 15 февраля 2024 года, об этом свидетельствуют данные торгов.

Как следует из данных биржи на 20:19 (по московскому времени), цена Brent снижалась на 0,96% и в моменте составляла 80,95 доллара за баррель. При этом к 20:31 мск нефть торговалась на уровне $81,21 (-0,65%). А вот фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле снижался на 0,53% (до 76,73 доллара за баррель).