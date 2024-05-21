Цены на бензин изменятся под действием новых факторов: Сколько будет стоить топливо на АЗС Цены на нефть снижаются, правительство приостановило запрет на экспорт, а на топливном рынке высокий сезон. Это далеко не все новые факторы, которые будут определять стоимость бензина и дизеля. Что будет с ценами на АЗС? 21 мая, 09:18 Появились новые факторы влияния на цены на бензин. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выделил несколько основных факторов, которые будут в ближайшей перспективе влиять на стоимость бензина. В первую очередь это обсуждение временной приостановки запрета на экспорт бензина из России, действующего с 1 марта 2024 года. Ожидания снятия запрета привели к росту биржевых котировок на бензин на 7–9% за последние две недели. Произошло это несмотря на избыток предложения над спросом на внутреннем рынке.

Большое значение имеет также приближение летнего сезона отпусков, что традиционно ведёт к росту спроса на бензин и, как следствие, повышению розничных цен на топливо.

На розничные цены повлияет рост биржевых оптовых цен на бензин после снятия запрета на его экспорт. Произойдёт это потому, что часть предложения будет перенаправлена на экспортные поставки, уменьшив избыток на внутреннем рынке.

— Сказываются и сдерживающие меры со стороны государства по недопущению необоснованного роста цен в рознице, включая административное регулирование. ФАС будет контролировать ценообразование на АЗС. Государство намерено жёстко регулировать топливный рынок для недопущения резких скачков цен. Несмотря на возможное снятие экспортного запрета, ожидается контролируемый рост розничных цен на бензин в пределах инфляции под влиянием сезонного фактора спроса, — добавил Владислав Антонов.

На розничный рынок бензина влияют только демпфер и физические объёмы предложения нефти. После серии атак беспилотников на российские НПЗ предложение нефтепродуктов, разумеется, сократилось, хотя не слишком критично. Цена бензина на АЗС в среднем по России уже достигла 55 рублей за литр, что было ожидаемо. Поскольку ряд НПЗ летом будет находиться на плановом ремонте, это тоже может привести к дополнительному снижению поставок на биржу и АЗС и, соответственно, к небольшому росту цен. Остановка запрета экспорта бензина может скорее повлиять на рост цен на оптовом биржевом рынке, чем на розничном. До конца мая розничная цена литра бензина в среднем по России, скорее всего, останется на уровне 55–55,5 рубля. В июне она может немного увеличиться — до 56–56,5 рубля. Такой прогноз сделал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— На наш взгляд, наметился тренд на дальнейшее повышение цен на бензин. Снятие ограничений на экспорт означает, что значительная часть произведённого бензина будет уходить на внешние рынки. Это может привести к дефициту бензина в некоторых регионах, несмотря на заверения о том, что рынок перенасыщен и что от излишков необходимо избавляться. Велика вероятность, что определённые регионы столкнутся с недопоставками бензина, что, в свою очередь, может повлиять на ценовую динамику, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева