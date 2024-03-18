Регион

Уведомления отключены

18 марта, 19:47

Нефть Brent пробила отметку $87 за баррель впервые с ноября 2023 года

Фьючерсы нефти марки Brent 18 марта показали краткосрочный рост на 1,95%, достигнув отметки 87 долларов за баррель на Лондонской бирже ICE. В прошлый раз энергоресурс торговался на этом уровне 3 ноября 2023 года.

Пиковая за последние месяцы цена была зафиксирована в 21:37 по московскому времени. Уже к 21:40 стоимостью фьючерса с поставкой в мае опустилась до 86,97 доллара за баррель. Схожую динамику продемонстрировала нефть марки WTI. Баррель этого сорта чёрного золота подорожал на 1,41% и стал стоить 82,07 доллара.

СМИ узнали о планах Китая увеличить импорт российской нефти в марте
СМИ узнали о планах Китая увеличить импорт российской нефти в марте

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал сокращение добычи нефти в России на 471 тысячу баррелей в сутки. В дальнейшем прежние объёмы будут восстановлены в зависимости от условий рынка.

Обложка ©

Unsplash / David Thielen

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров