Нефть Brent пробила отметку $87 за баррель впервые с ноября 2023 года

Фьючерсы нефти марки Brent 18 марта показали краткосрочный рост на 1,95%, достигнув отметки 87 долларов за баррель на Лондонской бирже ICE. В прошлый раз энергоресурс торговался на этом уровне 3 ноября 2023 года.

Пиковая за последние месяцы цена была зафиксирована в 21:37 по московскому времени. Уже к 21:40 стоимостью фьючерса с поставкой в мае опустилась до 86,97 доллара за баррель. Схожую динамику продемонстрировала нефть марки WTI. Баррель этого сорта чёрного золота подорожал на 1,41% и стал стоить 82,07 доллара.