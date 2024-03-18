СМИ узнали о планах Китая увеличить импорт российской нефти в марте

Покупки российской нефти высокого качества марки "Сокол" Китаем в марте могут достигнуть рекордного уровня из-за сокращения Индией закупок в связи с опасениями по поводу возможных санкций США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на Kpler.

"Пока неясно, достанутся ли все партии "Сокола" фактическим покупателям или разгрузятся на бондовые хранилища. Трейдеры ссылаются на нежелание китайских банков участвовать в торговле из-за последних санкций США против танкеров", — добавили в издании.

Уточняется, что в марте Китай планирует получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. По прогнозам, объёмы поставок "Сокола" увеличатся втрое по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув исторического максимума в 379 тысяч баррелей в день.

"Откачка скопившихся у Сингапура и Южной Кореи партий "Сокола" постепенно идёт, но реальные поступления в Китай к концу месяца могут отличаться из-за изменения пунктов назначения", — говорится в сообщении.