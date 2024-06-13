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13 июня, 14:53

Путин продлил запрет на поставку нефти по потолку цен до 31 декабря

Президент РФ Владимир Путин снова продлил — до 31 декабря 2024 года — ответные меры России на установленный Западом потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Это следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

США возобновили импорт нефти из России, нарушив установленный ими же потолок цен
США возобновили импорт нефти из России, нарушив установленный ими же потолок цен

Напомним, что в декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую российскую нефть. В связи с этим Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запрещающих поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых соблюдается такое условие. Далее указ несколько раз продлевался.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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