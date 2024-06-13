Путин продлил запрет на поставку нефти по потолку цен до 31 декабря

Президент РФ Владимир Путин снова продлил — до 31 декабря 2024 года — ответные меры России на установленный Западом потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Это следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

Напомним, что в декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую российскую нефть. В связи с этим Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запрещающих поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых соблюдается такое условие. Далее указ несколько раз продлевался.