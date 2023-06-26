Путин продлил запрет о продаже нефти и нефтепродуктов из РФ по ценовому потолку

Напомним, что страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Также ценовой потолок коснулся и поставок топлива из России, размер был определён на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. В связи с этим Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запрещающих поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых соблюдается такое условие. Тем временем поставки нефти дружественным странам осуществляются вне зависимости от потолка.