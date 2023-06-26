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26 июня, 12:54

Путин продлил запрет о продаже нефти и нефтепродуктов из РФ по ценовому потолку

Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года действие указа о запрете продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, установившим на них предельную цену. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, поставки российского топлива запрещаются при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введённого западными странами.

Указ вступил в силу с 1 февраля 2023 года и до настоящего указа действовал до 1 июля 2023 года.

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Напомним, что страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Также ценовой потолок коснулся и поставок топлива из России, размер был определён на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. В связи с этим Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запрещающих поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых соблюдается такое условие. Тем временем поставки нефти дружественным странам осуществляются вне зависимости от потолка.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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