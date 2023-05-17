Путин: Россия сократила добычу газа для поддержания цен на мировом рынке
Цена на газ "немножко припала", Россия сокращает добычу: все действия связаны с необходимостью поддержания рыночной конъюнктуры в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
"Мы поставили определённую цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что Россия работает в этом направлении вместе с партнёрами по ОПЕК+ и "в целом ситуация здесь абсолютно стабильная".
Ранее Путин разрешил поставки нефти дружественным странам вне зависимости от потолка. В отношении государств, установивших ценовой потолок на нефть, действует указ об ответных мерах. Речь в нём идёт о запрете поставлять российское топливо в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми странами, в которых этот потолок прописан.