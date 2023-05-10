Россия дала Турции отсрочку на год по оплате $600 млн за газ
Reuters: РФ предоставила Турции отсрочку по оплате газа на $600 млн до 2024 года
Россия и Турция договорились об отсрочке оплаты газа на 600 миллионов долларов до 2024 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.
"Официально платёж в размере 600 миллионов долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", — утверждает один из источников агентства.
По данным Reuters, в ближайшие месяцы Анкара может получить отсрочку и по другим подобным платежам. Всё зависит от динамики цен на энергоносители. Инсайдеры отмечают, что речь идёт об общей сумме в четыре миллиарда долларов.
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Напомним, 3 мая министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что Анкара договорилась с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ после того, как цены на голубое топливо резко подскочили. Также министр подчеркнул, что отношения между странами пребывают на высоком уровне во всех секторах, в том числе и в энергетическом.
ТАСС / Егор Алеев