Россия дала Турции отсрочку на год по оплате $600 млн за газ

Россия и Турция договорились об отсрочке оплаты газа на 600 миллионов долларов до 2024 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

"Официально платёж в размере 600 миллионов долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", — утверждает один из источников агентства.

По данным Reuters, в ближайшие месяцы Анкара может получить отсрочку и по другим подобным платежам. Всё зависит от динамики цен на энергоносители. Инсайдеры отмечают, что речь идёт об общей сумме в четыре миллиарда долларов.