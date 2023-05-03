Турция выпросила у "Газпрома" отсрочку на погашение части платежей за газ

Турция достигла соглашения с "Газпромом" в вопросе отсрочки по части платежей за газ после того, как цены на ресурс резко подскочили. Об этом рассказал телеканалу Haber Global министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации Министерства финансов и казначейства", — заявил Донмез.

Так министр ответил на вопрос о том, действительно ли Анкара пообещала выплатить Москве 20 миллиардов долларов отсрочки по топливу после выборов. По его словам, эта цифра не имеет отношения к реальности. Министр также подчеркнул, что отношения между Турцией и Россией пребывают на высоком уровне во всех секторах, в том числе и в энергетическом.