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2 мая, 23:17

Турция выпросила у "Газпрома" отсрочку на погашение части платежей за газ

Донмез: Турция договорилась с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ

Турция достигла соглашения с "Газпромом" в вопросе отсрочки по части платежей за газ после того, как цены на ресурс резко подскочили. Об этом рассказал телеканалу Haber Global министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации Министерства финансов и казначейства", — заявил Донмез.

Так министр ответил на вопрос о том, действительно ли Анкара пообещала выплатить Москве 20 миллиардов долларов отсрочки по топливу после выборов. По его словам, эта цифра не имеет отношения к реальности. Министр также подчеркнул, что отношения между Турцией и Россией пребывают на высоком уровне во всех секторах, в том числе и в энергетическом.

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Напомним, ещё в октябре прошлого года глава Минфина Турции Нуреддин Небати сообщил, что страна надеется получить скидку на российский газ. Кроме того, республика попросила "Газпром" об отсрочке платежей на некоторое время.

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Анатолий Симоненко
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