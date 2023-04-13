КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 18:14

Турция пообещала не отказываться от газа РФ, используя собственное месторождение

Анкара продолжит закупать газ у России после начала использования месторождения "Сакарья" в Чёрном море. Об этом заявил гендиректор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин.

"Вы знаете, что 99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесёт определённого рода баланс в этом вопросе. В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ", — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Бильгина, подача газа с нового месторождения позволит республике обсуждать с зарубежными партнёрами предоставление скидки на голубое топливо.

Венгрия продлила договор с "Газпромом" о дополнительных поставках газа

Венгрия продлила договор с "Газпромом" о дополнительных поставках газа

Ранее Лайф писал, что Турция приступила к работе над предложенным Россией проектом газового хаба. Власти республики начали процесс внесения необходимых поправок в законодательство.

Обложка ©

ТАСС / Денис Соловых

Никита Осипов
  • Новости
  • Турция
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров