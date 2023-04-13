Турция пообещала не отказываться от газа РФ, используя собственное месторождение
Анкара продолжит закупать газ у России после начала использования месторождения "Сакарья" в Чёрном море. Об этом заявил гендиректор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин.
"Вы знаете, что 99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесёт определённого рода баланс в этом вопросе. В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ", — отметил он в беседе с ТАСС.
По словам Бильгина, подача газа с нового месторождения позволит республике обсуждать с зарубежными партнёрами предоставление скидки на голубое топливо.
Ранее Лайф писал, что Турция приступила к работе над предложенным Россией проектом газового хаба. Власти республики начали процесс внесения необходимых поправок в законодательство.
ТАСС / Денис Соловых