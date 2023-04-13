Турция пообещала не отказываться от газа РФ, используя собственное месторождение

"Вы знаете, что 99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесёт определённого рода баланс в этом вопросе. В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ", — отметил он в беседе с ТАСС.