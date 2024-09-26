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26 сентября, 10:28

Новак заявил, что Россия поставила задачу по добычи 540 млн тонн нефти в год

Россия планирует сохранить уровень добычи нефти на 540 миллионов тонн ежегодно в долгосрочной перспективе. Страна будет вовлекать в данную задачу новые запасы и месторождения, рассказал журналистам вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе.

«Что касается перспектив добычи нефти — мы ставим перед собой задачу сохранения уровня добычи примерно на 540 миллионов [тонн] в перспективе долгосрочной. И для этого, конечно, нужно будет большую работу проводить, поскольку нужно будет вовлекать новые запасы, месторождения, новые регионы, разрабатывать трудноизвлекаемые залежи», — сказал он.

По словам вице-премьера, речь идёт о «большой, огромной работе на длительный период». Власти России при этом ориентируются на целевой и базовый уровень — 540 миллионов тонн.

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Кстати, недавно Life.ru рассказывал, что нефтегазовые доходы России выросли на 68,5%. Как сообщала пресс-служба Минфина, доходы нашей страны от продажи энергоресурсов за отрезок с января по июнь достигли 5,7 триллиона рублей. В ведомстве отметили, что показатели первого полугодия превышают базовые значения и выразили уверенность, что в ближайшем времени уровень будет сохраняться.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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