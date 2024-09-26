Новак заявил, что Россия поставила задачу по добычи 540 млн тонн нефти в год

Россия планирует сохранить уровень добычи нефти на 540 миллионов тонн ежегодно в долгосрочной перспективе. Страна будет вовлекать в данную задачу новые запасы и месторождения, рассказал журналистам вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе.

«Что касается перспектив добычи нефти — мы ставим перед собой задачу сохранения уровня добычи примерно на 540 миллионов [тонн] в перспективе долгосрочной. И для этого, конечно, нужно будет большую работу проводить, поскольку нужно будет вовлекать новые запасы, месторождения, новые регионы, разрабатывать трудноизвлекаемые залежи», — сказал он.

По словам вице-премьера, речь идёт о «большой, огромной работе на длительный период». Власти России при этом ориентируются на целевой и базовый уровень — 540 миллионов тонн.