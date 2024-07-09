Нефтегазовые доходы России выросли на 68,5%

Доходы России от продажи нефти и газа за отрезок с января по июнь увеличились на 68,5% и достигли 5,7 триллионов рублей. Об этом сказано в тексте пресс-релиза на сайте Минфина РФ.

"Объём доходов федерального бюджета в январе-июне 2024 года составил 17 093 млрд рублей. Ненефтегазовые доходы — 11 395 млрд рублей. Нефтегазовые доходы — 5 698 млрд рублей", – гласят предварительные расчёты министерства.

Такая динамика прежде всего связана с повышением цен на российскую нефть. Показатели первого полугодия превышают базовые значения. Ожидается, что в ближайшем времени их уровень будет сохраняться.