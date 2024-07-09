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9 июля, 08:27

Нефтегазовые доходы России выросли на 68,5%

Минфин: Доходы РФ от нефти и газа выросли на 68,5% и составили 5,7 трлн рублей

Доходы России от продажи нефти и газа за отрезок с января по июнь увеличились на 68,5% и достигли 5,7 триллионов рублей. Об этом сказано в тексте пресс-релиза на сайте Минфина РФ.

"Объём доходов федерального бюджета в январе-июне 2024 года составил 17 093 млрд рублей. Ненефтегазовые доходы — 11 395 млрд рублей. Нефтегазовые доходы — 5 698 млрд рублей", – гласят предварительные расчёты министерства.

Такая динамика прежде всего связана с повышением цен на российскую нефть. Показатели первого полугодия превышают базовые значения. Ожидается, что в ближайшем времени их уровень будет сохраняться.

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Повышение цен на российские газ и нефть говорит о том, что европейские поиски замены российских энергоресурсов зашли в тупик. Ранее Германия и Чехия собирались создать рабочую группу, которая наметила бы для стран путь к отказу нефтегазовых поставок из России. Предполагалось, что странам удастся постепенно отказаться от импорта ради "энергетического суверенитета".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Владимир Озеров
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