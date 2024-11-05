Вучич: Разница между Западом и Россией в том, что последняя не бомбила Сербию
Александр Вучич. Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC
Между Западом и Россией есть определённая разница в отношении Сербии. И заключается она в том, что РФ не бомбила республику и не отнимала у неё Косово и Метохию. С таким заявлением выступил сербский президент Александр Вучич.
В своём заявлении действующий глава государства отметил, что каждая страна преследует исключительно собственные интересы, однако все стремятся к подчинению Сербии и лишению её самостоятельности.
«Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу», — указал Вучич.
Вучич в очередной раз заявил, что Сербия избрала европейский путь, однако должна сохранять традиционно хорошие отношения с КНР и РФ.
А ранее Life.ru рассказывал, что первый за два с половиной года звонок между Путиным и Вучичем состоялся 20 октября. Владимир Путин поздравил главу Сербии с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.