Между Западом и Россией есть определённая разница в отношении Сербии. И заключается она в том, что РФ не бомбила республику и не отнимала у неё Косово и Метохию. С таким заявлением выступил сербский президент Александр Вучич.

В своём заявлении действующий глава государства отметил, что каждая страна преследует исключительно собственные интересы, однако все стремятся к подчинению Сербии и лишению её самостоятельности.

«Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу», — указал Вучич.

Вучич в очередной раз заявил, что Сербия избрала европейский путь, однако должна сохранять традиционно хорошие отношения с КНР и РФ.