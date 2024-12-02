Оператор не исключил версию о намеренном повреждении нефтепровода «Дружба»
Оператор польского нефтепровода «Дружба» PERN не исключает ни одну из возможных причин повреждения трубопровода, включая диверсию. Об этом представитель компании сообщил РИА «Новости».
Напомним, в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка нефти, однако угроза возгорания или взрыва была исключена. Оператор отключил одну из насосных станций для предотвращения дальнейших последствий.
В настоящее время специалисты занимаются восстановлением работы нефтепровода и выяснением причин инцидента, при этом версии о намеренном повреждении трубопровода и технических неисправностях не исключаются.
Ранее вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда заявил, что российская сторона готова оказать содействие Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе». А министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что страны уже договорились создать совместную нефтетранспортную инфраструктуру на территории Сербии.
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