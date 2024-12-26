«Мы не спешим»: Путин заявил о готовности снова применить «Орешник»

Российская Федерация может повторно применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», но использует такую возможность при возникновении необходимости. Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, на данный момент Москва не видит причин для спешки в этом вопросе.

«Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», — заявил Путин, отвечая на вопросы по итогам саммита ЕАЭС.

Также президент подчеркнул, что «Орешник» у России есть, хотя и не в больших количествах.

«Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определённых задач», — добавил он.