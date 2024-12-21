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Регион
21 декабря, 09:32

«Все об этом знают»: Запад забил тревогу из-за «Орешника»

Журналист Боуз: У НАТО нет ответа российскому «Орешнику», и это знает весь мир

Страны Североатлантического альянса не имеют ничего в запасе, чтобы дать ответ России на «Орешник», и это осознаёт весь мир. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«У НАТО нет ответа »Орешнику«. Россия это знает, они это знают, все об этом знают», — заявил он.

Также журналист заметил, что убеждённость Запада в технологической отсталости России не оправдалась.

НАТО растолковали скрытый посыл Путина в вызове на дуэль с «Орешником»
НАТО растолковали скрытый посыл Путина в вызове на дуэль с «Орешником»

Напомним, во время прямой линии Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Он предложил иностранным военным попытаться сбить российскую ракету, используя все средства перехвата. Зарубежные СМИ в недоумении пытались разгадать слова Путина о дуэли. Уже после прямой линии президент всерьёз отметил в интервью, что его слова не шутка и Россия готова к дуэли прямо сейчас.

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Midjourney / Life.ru

Мария Любицкая
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