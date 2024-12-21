«Все об этом знают»: Запад забил тревогу из-за «Орешника»
Журналист Боуз: У НАТО нет ответа российскому «Орешнику», и это знает весь мир
Страны Североатлантического альянса не имеют ничего в запасе, чтобы дать ответ России на «Орешник», и это осознаёт весь мир. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«У НАТО нет ответа »Орешнику«. Россия это знает, они это знают, все об этом знают», — заявил он.
Также журналист заметил, что убеждённость Запада в технологической отсталости России не оправдалась.
Напомним, во время прямой линии Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Он предложил иностранным военным попытаться сбить российскую ракету, используя все средства перехвата. Зарубежные СМИ в недоумении пытались разгадать слова Путина о дуэли. Уже после прямой линии президент всерьёз отметил в интервью, что его слова не шутка и Россия готова к дуэли прямо сейчас.
Midjourney / Life.ru