«Все об этом знают»: Запад забил тревогу из-за «Орешника»

Страны Североатлантического альянса не имеют ничего в запасе, чтобы дать ответ России на «Орешник», и это осознаёт весь мир. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«У НАТО нет ответа »Орешнику«. Россия это знает, они это знают, все об этом знают», — заявил он.