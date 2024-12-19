Россия готова к «технологической дуэли» «Орешника» хоть сейчас, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова в любой момент сойтись с Западом в «технологической дуэли» по поводу применения новейшей российской ракеты «Орешник», которую, по мнению зарубежных экспертов, якобы легко сбить. Об этом политик сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Готовы прямо сейчас. Хоть сегодня. <...> Там [на Украине] организована западными странами достаточно серьёзная система ПВО, ну пускай они включат всё, что у них есть, включая системы противоракетной обороны и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше», — отметил глава государства.