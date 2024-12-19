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19 декабря, 16:19

Россия готова к «технологической дуэли» «Орешника» хоть сейчас, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова в любой момент сойтись с Западом в «технологической дуэли» по поводу применения новейшей российской ракеты «Орешник», которую, по мнению зарубежных экспертов, якобы легко сбить. Об этом политик сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Готовы прямо сейчас. Хоть сегодня. <...> Там [на Украине] организована западными странами достаточно серьёзная система ПВО, ну пускай они включат всё, что у них есть, включая системы противоракетной обороны и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше», отметил глава государства.

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Напомним, во время прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Политик предложил, что Россия нанесёт удар по некому объекту в Киеве, а Украина может попытаться сбить ракету, используя все западные средства перехвата.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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