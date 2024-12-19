Кадыров предложил Путину помочь выбрать цель в Киеве для дуэли с «Орешником»
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сегодня в ходе прямой линии предложил Западу дуэль — попытаться перехватить ракету «Орешник» при ударе по Киеву. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта в украинской столице.
«Можно я выберу, Владимир Владимирович?», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Напомним, в ходе сегодняшней совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе в Москве Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Согласно предложению президента, Россия нанесёт удар по некому объекту в Киеве, а Украина может попытаться использовать всевозможные западные средства ПВО и ПРО, чтобы перехватить ракету.
Боевое испытание ракетной системы средней дальности «Орешник» состоялось 21 ноября. Был поражён военный завод в Днепропетровске. ВС России нанесли удар в ответ на обстрелы территории РФ западными дальнобойными ракетами. Путин подчёркивал, что «Орешник» является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Шансов сбить «Орешник» нет, отмечал президент.