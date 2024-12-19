Кадыров предложил Путину помочь выбрать цель в Киеве для дуэли с «Орешником»

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе прямой линии предложил Западу дуэль — попытаться перехватить ракету «Орешник» при ударе по Киеву. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта в украинской столице.

Напомним, в ходе сегодняшней совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе в Москве Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Согласно предложению президента, Россия нанесёт удар по некому объекту в Киеве, а Украина может попытаться использовать всевозможные западные средства ПВО и ПРО, чтобы перехватить ракету.