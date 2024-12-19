Шутка или нет? Западные СМИ в недоумении пытаются разгадать слова Путина о дуэли с «Орешником»
Западные СМИ обсуждают, шутил ли Путин, предлагая дуэль с «Орешником»
Западные журналисты, которые наблюдали за прямой линией президента России Владимира Путина, акцентировали внимание на его предложении Западу провести дуэль с использованием новейших ракет «Орешник». Они пытаются понять, было ли оно шуткой.
На предложение о поединке откликнулись британский телеканал Sky News, а также газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские издания Mundo и 20minutos, американские телеканалы NBC News и ABC News, газета Wall Street Journal и катарский телеканал Al Jazeera.
По мнению издания Sun, Путин таким образом реагировал на «западный скептицизм» относительно возможностей «Орешника». Аналогичную точку зрения высказал арабский телеканал Al Jazeera. В то же время Wall Street Journal пишет, что президент РФ «хвастался» и «подстрекал» западных оппонентов.
NBC News написал, что Путин всего лишь «пошутил» о желании вызвать Запад на дуэль в Киеве, чтобы проверить возможности ракетной системы. Британская газета Daily Mail и агентство Associated Press отметили, что российский президент таким образом «издевался» над западными союзниками Украины.
Напомним, Путин вызвал страны Запада на дуэль, предложив её экспертам, которые считают, что ракету «Орешник» можно сбить над Киевом. Также во время прямой линии, которая проходила в формате пресс-конференции, российский президент признал, что не знает, почему ракету назвали именно таким образом.
Россия провела боевое испытание ракетной системы средней дальности «Орешник» 21 ноября. Был поражён военный завод в Днепропетровске. Это произошло в ответ на удары по территории РФ западными дальнобойными ракетами. Президент РФ Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны, а также подчеркнул, что шансов сбить «Орешник» нет.
Life.ru