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Регион
19 декабря, 14:45
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Шутка или нет? Западные СМИ в недоумении пытаются разгадать слова Путина о дуэли с «Орешником»

Западные СМИ обсуждают, шутил ли Путин, предлагая дуэль с «Орешником»

Западные журналисты, которые наблюдали за прямой линией президента России Владимира Путина, акцентировали внимание на его предложении Западу провести дуэль с использованием новейших ракет «Орешник». Они пытаются понять, было ли оно шуткой.

На предложение о поединке откликнулись британский телеканал Sky News, а также газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские издания Mundo и 20minutos, американские телеканалы NBC News и ABC News, газета Wall Street Journal и катарский телеканал Al Jazeera.

По мнению издания Sun, Путин таким образом реагировал на «западный скептицизм» относительно возможностей «Орешника». Аналогичную точку зрения высказал арабский телеканал Al Jazeera. В то же время Wall Street Journal пишет, что президент РФ «хвастался» и «подстрекал» западных оппонентов.

NBC News написал, что Путин всего лишь «пошутил» о желании вызвать Запад на дуэль в Киеве, чтобы проверить возможности ракетной системы. Британская газета Daily Mail и агентство Associated Press отметили, что российский президент таким образом «издевался» над западными союзниками Украины.

Запад не сможет победить российский «Орешник» в дуэли, предложенной Путиным
Запад не сможет победить российский «Орешник» в дуэли, предложенной Путиным

Напомним, Путин вызвал страны Запада на дуэль, предложив её экспертам, которые считают, что ракету «Орешник» можно сбить над Киевом. Также во время прямой линии, которая проходила в формате пресс-конференции, российский президент признал, что не знает, почему ракету назвали именно таким образом.

Россия провела боевое испытание ракетной системы средней дальности «Орешник» 21 ноября. Был поражён военный завод в Днепропетровске. Это произошло в ответ на удары по территории РФ западными дальнобойными ракетами. Президент РФ Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны, а также подчеркнул, что шансов сбить «Орешник» нет.

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Life.ru

Александра Мышляева
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