Шутка или нет? Западные СМИ в недоумении пытаются разгадать слова Путина о дуэли с «Орешником»

Западные журналисты, которые наблюдали за прямой линией президента России Владимира Путина, акцентировали внимание на его предложении Западу провести дуэль с использованием новейших ракет «Орешник». Они пытаются понять, было ли оно шуткой.

На предложение о поединке откликнулись британский телеканал Sky News, а также газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские издания Mundo и 20minutos, американские телеканалы NBC News и ABC News, газета Wall Street Journal и катарский телеканал Al Jazeera.

По мнению издания Sun, Путин таким образом реагировал на «западный скептицизм» относительно возможностей «Орешника». Аналогичную точку зрения высказал арабский телеканал Al Jazeera. В то же время Wall Street Journal пишет, что президент РФ «хвастался» и «подстрекал» западных оппонентов.

NBC News написал, что Путин всего лишь «пошутил» о желании вызвать Запад на дуэль в Киеве, чтобы проверить возможности ракетной системы. Британская газета Daily Mail и агентство Associated Press отметили, что российский президент таким образом «издевался» над западными союзниками Украины.