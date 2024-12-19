Запад не сможет победить российский «Орешник» в дуэли, предложенной Путиным
Депутат Красов: У Запада нет шансов выиграть дуэль с Россией
У стран Запала нет шансов одержать победу в «высокотехнологичной дуэли» с российской ракетой «Орешник», которую во время прямой линии предложил устроить Владимир Путин. К такому выводу пришёл депутат Госдумы Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру».
«Запад не пойдёт на эту дуэль, потому что он её проиграет. Политики могут говорить, что у них существуют системы противовоздушной (ПВО), противоракетной обороны (ПРО), способные остановить «Орешник», но всё это хорошо в теории, на практике таких систем нет», — заявил Красов.
В мире на данный момент нет систем, способных остановить «Орешник». Депутат подчеркнул, что пусковые установки российской ракеты расположены за две тысячи километров от линии боевого соприкосновения. Также Красов признался, что у ракеты есть одно уязвимое место: при вылете из шахты её ещё можно остановить, но после у врага уже не будет такой возможности.
«Когда разгонные блоки отработали, боеголовка отделилась — это всё, ищи ветра в поле. С такой скоростью не справится ни одна система ПВО, как бы ни тешили себя надеждами западные страны», — заключил политик.
Ранее Путин бросил вызов странам Запада и предложил дуэль экспертам, которые считают, что «Орешник» можно сбить над Киевом. Кстати, во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, российский лидер признался, что не знает, почему ракету назвали именно так.
Life.ru / Шедеврум