НАТО растолковали скрытый посыл Путина в вызове на дуэль с «Орешником»

Президент РФ Владимир Путин попытался во время прямой линии доходчиво объяснить Западу, что не стоит притеснять Москву, так как ответом на это может стать сокрушительный удар ракеты «Орешник». Об этом написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер, сравнив западных лидеров с «незрелыми и иррациональными субъектами», которые не могут понять даже простую логику предупреждений.