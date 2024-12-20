НАТО растолковали скрытый посыл Путина в вызове на дуэль с «Орешником»
Эксперт США Шрайвер назвал сигналом Западу слова Путина про дуэль с «Орешником»
Президент РФ Владимир Путин попытался во время прямой линии доходчиво объяснить Западу, что не стоит притеснять Москву, так как ответом на это может стать сокрушительный удар ракеты «Орешник». Об этом написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер, сравнив западных лидеров с «незрелыми и иррациональными субъектами», которые не могут понять даже простую логику предупреждений.
«Я интерпретирую его действия как попытку объяснить двухлетнему ребёнку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжёт вас, если вы к нему прикоснётесь», — поделился Шрайвер.
Напомним, во время прямой линии Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Он предложил иностранным военным попытаться сбить российскую ракету, используя все средства перехвата. Зарубежные СМИ в недоумении пытались разгадать слова Путина о дуэли. Уже после прямой линии президент всерьёз отметил в интервью, что его слова не шутка и Россия готова к дуэли прямо сейчас.
Life.ru