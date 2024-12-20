Медведев по-булгаковски объяснил хамство Зеленского в адрес Путина из-за дуэли с «Орешником»

Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным, что блестяще продемонстрировал российский лидер Владимир Путин во время прямой линии, а вот Владимир Зеленский соответствовать своему статусу не может, поэтому опустился до уличных оскорблений. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, комментируя хамство главы киевского режима в адрес Путина.

«Перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов Главы России про дуэль «Орешника» в Киеве с западной ПВО. Нет. Оскорбления – средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный «орган» для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу», — отметил Медведев.

Он добавил, что Зеленский своими оскорблениями Путина ещё и напоминает Трампу, что никаких переговоров с Москвой не будет, даже при содействии США, а Белый дом должен по-прежнему донатить Киев оружием и деньгами и не пытаться соскочить с темы. Медведев также напомнил, что оскорбления Зеленского — это уже выпады нелегитимного президента Украины, так что терять бывшему клоуну нечего, вот он и продолжает «ставить на войну».