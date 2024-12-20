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Регион
20 декабря, 08:14

Медведев по-булгаковски объяснил хамство Зеленского в адрес Путина из-за дуэли с «Орешником»

Медведев: Зеленский оскорблениями Путина показывает «средний палец» Трампу

Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным, что блестяще продемонстрировал российский лидер Владимир Путин во время прямой линии, а вот Владимир Зеленский соответствовать своему статусу не может, поэтому опустился до уличных оскорблений. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, комментируя хамство главы киевского режима в адрес Путина.

«Перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов Главы России про дуэль «Орешника» в Киеве с западной ПВО. Нет. Оскорбления – средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный «орган» для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу», — отметил Медведев.

Он добавил, что Зеленский своими оскорблениями Путина ещё и напоминает Трампу, что никаких переговоров с Москвой не будет, даже при содействии США, а Белый дом должен по-прежнему донатить Киев оружием и деньгами и не пытаться соскочить с темы. Медведев также напомнил, что оскорбления Зеленского — это уже выпады нелегитимного президента Украины, так что терять бывшему клоуну нечего, вот он и продолжает «ставить на войну».

«Но распоясавшийся ублюдок [Владимир Зеленский] и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле. История совсем скоро сольёт его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения», — резюмировал зампред Совбеза.

В Киеве признались в лютой ненависти к Зеленскому после прямой линии Путина
В Киеве признались в лютой ненависти к Зеленскому после прямой линии Путина

Накануне состоялась прямая линия президента РФ Владимира Путина. Глава государства вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Он предложил, что Россия нанесёт удар по некому объекту в Киеве, а Украина может попытаться сбить ракету, используя все западные средства перехвата. Иностранные СМИ в недоумении пытались разгадать слова Путина о дуэли. А Кадыров предложил российскому лидеру помочь выбрать цель в Киеве для «Орешника».

Татьяна Миссуми
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