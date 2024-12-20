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20 декабря, 06:21

В Киеве признались в лютой ненависти к Зеленскому после прямой линии Путина

Журналистка Панченко: Киевляне ненавидят Зеленского, Путин им нравится больше

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Президент России Владимир Путин обладает поддержкой в Киеве, поскольку украинцы уже терпеть не могут Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского», — написала она на своей странице.

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Ранее во время прямой линии Владимир Путин заявил, что России есть, с кем договариваться в Киеве, поскольку там всё ещё осталось немало «наших ребят». По его словам, им бы очень хотелось избавить эту страну от нацистского режима.

Владимир Озеров
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