В Киеве признались в лютой ненависти к Зеленскому после прямой линии Путина
Журналистка Панченко: Киевляне ненавидят Зеленского, Путин им нравится больше
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Президент России Владимир Путин обладает поддержкой в Киеве, поскольку украинцы уже терпеть не могут Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х заявила украинская журналистка Диана Панченко.
«Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского», — написала она на своей странице.
Ранее во время прямой линии Владимир Путин заявил, что России есть, с кем договариваться в Киеве, поскольку там всё ещё осталось немало «наших ребят». По его словам, им бы очень хотелось избавить эту страну от нацистского режима.