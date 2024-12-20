Президент России Владимир Путин обладает поддержкой в Киеве, поскольку украинцы уже терпеть не могут Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского», — написала она на своей странице.