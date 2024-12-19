Путин объявил главное препятствие для переговоров с Зеленским: «Первое лицо нелегитимно»
Путин – о Зеленском: Если первое лицо нелегитимно, то вся власть в стране такова
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Вся украинская власть не является законной, поскольку множество её органов формирует Владимир Зеленский, много месяцев назад утративший свою легитимность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на вопрос об условиях переговорах с Украиной в ходе прямой линии, которую транслирует Life.ru.
«Нелегитимность режима в чём заключается? Повторю ещё раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти — это представительный орган власти — совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов в условиях военного положения», — сказал он.
Однако государственный строй отлажен так, что целый ряд органов власти формирует лично Зеленский, отметил российский лидер. Именно он назначает губернаторов регионов и руководителей всех силовых структур. Однако если первое лицо нелегитимно, то и все его ставленники также теряют свою легитимность, заключил Путин. Он заявил о готовности России вести диалог по Украине без предварительных условий на базе стамбульских договорённостей и с учётом сегодняшних реалий на поле боя, но только с легитимной властью. Это может быть и Зеленский, если тот снова станет президентом Украины на основе голосования.
«Если кто-то пойдёт на выборы и получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе с Зеленским. Они могут организовать внутри Украины этот процесс [выборов], как хотят. Они в состоянии это сделать. Просто подписывать [мирные соглашения] мы можем только с тем, то является легитимным, а сейчас это – Рада и председатель Рады», – объяснил Путин.
Для Владимира Зеленского конфликт остаётся единственной причиной, по которой он всё ещё удерживает власть в стране. Если закончится СВО, то и его политическая фигура сдуется, как воздушный шар. Поэтому украинский политик отказывается от любых мирных предложений и не желает соглашаться на режим прекращения огня. В Киеве, однако, всё равно готовятся к мирному процессу и выборам нового главы государства.