Вся украинская власть не является законной, поскольку множество её органов формирует Владимир Зеленский, много месяцев назад утративший свою легитимность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на вопрос об условиях переговорах с Украиной в ходе прямой линии, которую транслирует Life.ru.

«Нелегитимность режима в чём заключается? Повторю ещё раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти — это представительный орган власти — совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов в условиях военного положения», — сказал он.

Однако государственный строй отлажен так, что целый ряд органов власти формирует лично Зеленский, отметил российский лидер. Именно он назначает губернаторов регионов и руководителей всех силовых структур. Однако если первое лицо нелегитимно, то и все его ставленники также теряют свою легитимность, заключил Путин. Он заявил о готовности России вести диалог по Украине без предварительных условий на базе стамбульских договорённостей и с учётом сегодняшних реалий на поле боя, но только с легитимной властью. Это может быть и Зеленский, если тот снова станет президентом Украины на основе голосования.