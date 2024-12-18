Зеленский признал, что в ужасе от заморозки конфликта на Украине

Владимир Зеленский считает опасными для себя заморозку конфликта и договорённости с Россией. Он заявил, что не хочет «спешить во вред Украине».

«Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придём к соглашению с россиянами», — заявил он, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien.