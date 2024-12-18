Зеленский признал, что в ужасе от заморозки конфликта на Украине
Зеленский назвал заморозку конфликта на Украине опасной
Владимир Зеленский считает опасными для себя заморозку конфликта и договорённости с Россией. Он заявил, что не хочет «спешить во вред Украине».
«Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придём к соглашению с россиянами», — заявил он, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien.
А ранее глава киевского режима в грубой форме отверг предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о посредничестве в мирных переговорах. Зеленский захотел обсуждать мирное соглашение исключительно с США.
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