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Регион
18 декабря, 08:41

Зеленский признал, что в ужасе от заморозки конфликта на Украине

Зеленский назвал заморозку конфликта на Украине опасной

Владимир Зеленский считает опасными для себя заморозку конфликта и договорённости с Россией. Он заявил, что не хочет «спешить во вред Украине».

«Опасно было бы сказать: мы замораживаем войну и придём к соглашению с россиянами», — заявил он, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien.

Украинская журналистка заявила, что Зеленский готовит новое наступление
Украинская журналистка заявила, что Зеленский готовит новое наступление

А ранее глава киевского режима в грубой форме отверг предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о посредничестве в мирных переговорах. Зеленский захотел обсуждать мирное соглашение исключительно с США.

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Telegram / Zelensky / Official

Александра Вишнякова
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