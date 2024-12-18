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Регион
18 декабря, 07:46
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Украинская журналистка заявила, что Зеленский готовит новое наступление

Журналистка Панченко заявила, что Зеленский готовит наступление

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский якобы готовит «новое масштабное наступление». Так она объяснила жестокость сотрудников центров территориального комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата).

«Зеленский готовит масштабное наступление (...) Зеленский идет ва-банк», — написала она в соцсети X.

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Говоря о жестокости украинских военкомов, омбудсмен Дмитрий Лубинец привёл следующую статистику: по его данным, в 2024 году ему поступило более 4 тысяч жалоб от украинцев на действия сотрудников территориальных центров комплектования.

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Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

Александра Вишнякова
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